Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio 2024/ Gianni Sperti attacca Orfeo, Brando bacia Beatriz e Raffaella

Anticipazioni Uomini e Donne, 22 febbraio 2024: Orfeo lascia lo studio dopo essere stato attaccato da Gianni Sperti

Un nuova puntata del dating show di Canale5 andrà in onda anche oggi e dalle anticipazioni sulla puntata del 22 febbraio 2024 di Uomini e Donne si scopre che sarà abbastanza movimentato sia il Trono Over che il Trono Classico. Protagonisti sarano Orfeo con Barbara De Santi e Gemma Galgani mentre per quanto riguarda il Trono Classico Brando sarà sempre più vicino alla sua scelta e Ida Platano, invece, intraprenderà una nuova conoscenza.

Andando con ordine, nella puntata di oggi, 22 febbraio 2024, di Uomini e Donne protagonista del Trono Over sarà Orfeo. L’uomo nei giorni scorsi ha intrapreso una conoscenza sia con Gemma che con Barbara De Santi, quest’ultima però da parte sua è molto presa da Ernesto Russo tanto da non sopportare il fatto che l’uomo non le abbia dato l’esclusiva sulla conoscenza. Tornando ad Orfeo, dunque, le sue conoscenze con Gemma e Barbara non andranno entrambe a buon fine, l’uomo non continuerà la frequentazione con le sue dame e per questo verrà attaccato da Gianni Sperti. Dopo un violento scontro con l’opinionista, Orfeo deciderà di abbandonare lo studio.

Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio 2024: Brando bacia Raffaella e Beatriz

Dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e Donne si scopre che per quanto riguarda il Trono Classico spazio avrà Brando Ephrikian e la sua scelta. Il giovane tronista continuerà la sua conoscenza con entrambe le corteggiatrici. Porterà in esterna entrambe e scatterà un bacio tra Brando e sia Raffaella Scutto che Beatriz D’Orsi. Nonostante ciò le corteggiatrici appariranno tranquille anche se la scelta di Brando, che appare comunque sempre più vicina, non ha ancora una data certa.

Infine dalle anticipazioni del 22 febbraio 2024 su Uomini e Donne si scopre che spazio avrà anche il Trono di Ida Platano. La tronista, archiviato Mario Cusitore dopo l’ennesima segnalazione, continuerà la sua conoscenza sia con Pierpaolo che con Sergio. In studio verranno mostrate le due esterne anche se la tronista apparirà molto presa da Pierpaolo. Insomma, questo è quello che accadrà nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi. L’appuntamento è per le 14.45 circa su Canale5.

