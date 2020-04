Uomini e Donne/ Anticipazioni 24 aprile: Tina sbotta contro Gemma “Sei disperata!”

Pubblicità

Cosa accadrà nella prossima puntata di Uomini e Donne? La prima settimana del nuovo format del dating show condotto da Maria De Filippi si conclude oggi, e ritrova in studio ancora una volta Gemma Galgani e Giovanna Abate. Procedono infatti le conoscenze della dama del trono Over. Ieri ha continuato a chattare con Occhiblu, con il quale sembra esserci un feeling, ma ancor di più con Punto Coronato che, dopo averle fatto vedere il suo cane Lara, si è sbilanciato con una proposta alquanto piccante. Oggi si continua con Gemma che decide di esaudire il desiderio di uno dei corteggiatori e vestirsi come lui l’aveva sognata: eccola allora con un abitino nero corto, stivali neri alti fino al ginocchio. La dama improvvisa anche un balletto sensuale e riceve poi i complimenti di Punto Coronato che la trova “bellissima”.

TINA CIPOLLARI ATTACCA GEMMA GALGANI: “SEI DISPERATA!”

Il balletto sensuale con gambe in vista di Gemma Galgani fa colpo anche su Gianni Sperti che si complimenta per la sua sensualità e per le belle gambe. Tina Cipollari è stupita dal complimento del collega, così lo attacca con tanto di scopa alla mano. Poi la Cipollari mira la sua eterna rivale e la accusa di essere una disperata: “Mi chiedo questa donna, che è disperata da tanti anni, perché non si sono fatti vivi prima! – sbotta – Una che ha affidato il suo cuore a uomini sconosciuti, di cui neanche sa il nome vero!” Gemma però non ci sta e torna a ribadire le sue ragioni e la volontà di trovare l’amore sempre con entusiasmo, anche alla sua età. E infatti torna a chattare con i suoi corteggiatori fissi, Occhiblu e punto coronato: che sia proprio tra loro due il suo prossimo amore?



