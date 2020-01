Uomini e donne/ Anticipazioni 27 gennaio: Tina Cipollari e Gemma.. (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO

Uomini e donne torna in scena oggi pomeriggio con una nuova maxi puntata del trono over che ripartirà da un tema scottante: il peso di Tina Cipollari. Già nei giorni scorsi, proprio durante le scorse puntate di Uomini e donne, l’opinionista ha detto no alla bilancia per via degli eccessi natalizi ma oggi Maria De Filippi tornerà a chiederle di pesarsi, adesso che dal Natale sono passati un po’ di giorni e lei dovrebbe essere tornata a pieno regime in dieta. Le cose non andranno come previsto perché la vamp dirà di nuovo di no e alla fine riuscirà a pesarsi addirittura da seduta con tutto quello che questo significa tra risate e trash. Altra storia per la sua collega di avventura ovvero Gemma Galgani che dopo aver chiuso con Marcello per la mancata esclusiva tornerà a piangere dietro le quinte del programma e non solo. Cos’altro succederà?

GEMMA GALGANI PIANGE A UOMINI E DONNE MA POI…

Sembra proprio che Gemma Galgani tornerà al centro dello studio per dire la sua sulla malinconia e la paura di rimanere da sola ma a quel punto a Uomini e donne spunterà un cavaliere pronta a conoscerla. Tutto cambierà quindi? Al momento sembra che la sua reazione sarà fredda e diversa dal solito forse perché l’uomo è suo coetaneo e quindi “poco giovane” ed è questo che attira la furia di Tina Cipollari che continua a puntarle contro il dito accusandola di volere sempre altro e di essere cambiata in questi anni grazie a ritocchini e punturine ed è per questo che ha messo insieme un video che la mostra nel corso degli anni passati nel programma. Risultato? Nuove lacrime per via dei ricordi che le ritorneranno alla mente. Come finirà questa puntata?

