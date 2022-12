Uomini e donne, anticipazioni 29 dicembre 2022/ Maria De Filippi furiosa con Armando

Uomini e donne, Maria De Filippi attacca Armando Incarnato: il motivo

Mentre i telespettatori si dicono in trepidante attesa di assistere al ritorno in TV di Uomini e donne, previsto per il 9 gennaio 2022 su Canale 5, Maria De Filippi diventa una furia con Armando Incarnato. Il motivo della furia mariana contro il cavaliere di Napoli? Così come svelano le anticipazioni TV delle registrazioni di Uomini e donne datate 29 dicembre 2022 e riprese a cura de Uomini e donne classico e over su Instagram, in studio si registra una piccata discussione tra la conduttrice del dating show e il cavaliere veterano del trono over, Armando Incarnato, in primis per via di una pretendente del cavaliere. Ma non solo. É in generale la condotta che il campano starebbe adottando dentro e fuori lo studio TV di Uomini e donne a non piacere affatto alla conduttrice TV.

Il confronto in studio parte con Maria De Filippi che annuncia ad Armando che scenderebbe di lì a poco per lui una ragazza che il cavaliere avrebbe lasciato da parte non scrivendole più, di punto in bianco. Armando si giustifica dichiarando che la giovane si sarebbe palesata disinteressata a lui, al punto tale da non volerle più riservate attenzioni. Lei aveva chiesto di videochiamarlo e lui si sarebbe rifiutato per paura che la giovane facesse screenshot delle loro videochiamate. Tutti particolari che scatenano la furia di Maria contro Armando Incarnato: “ma tu sei l’unico che è a Ued? Ti senti un personaggio?”*. Ma non é tutto. La furia mariana poi infierisce ancora su Armando Incarnato, con la conduttrice che ricorda al napoletano di essere intanto al centro del gossip per un ritocchino fatto dal chirurgo, con tanto di stories postate su Instagram. Insomma, sembra proprio che Maria De Filippi sia satura delle manie di protagonismo di Armando Incarnato.

Per la quota trono over, poi, le novità proseguono con Gloria Nicoletti che registra un dietrofront inaspettato. La dama cambia idea e sceglie di non uscire più con il conoscente Umberto, dicendo inoltre di aver chiesto all’ex fiamma Riccardo Guarnieri di tornare a rivedersi. E i due si sono dati una seconda chance d’amore. Tuttavia, la conduttrice Maria De Filippi interviene nuovamente, dichiarando a Riccardo Guarnieri che considera la sua scelta, di tornare a uscire con Gloria, come una smania del possesso. A detta della conduttrice, quindi, Riccardo sarebbe tornato sui suoi passi con Gloria solo per non permettere alla dama di dimenticarlo con Umberto.

Ospiti in studio, poi, sono Salvo e Luisa. La coppia nata a Uomini e donne torna nella corte di Maria De Filippi, dopo il matrimonio che li ha uniti ufficialmente.











