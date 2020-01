Uomini e Donne/ Anticipazioni 29 gennaio: Armando di nuovo nei guai! (Trono Over)

Torna anche oggi l’appuntamento con dame e cavalieri del trono Over. La nuova puntata di Uomini e Donne ritrova infatti al centro dello studio Barbara De Santi. La dama ha deciso di iniziare a conoscere e frequentare Marcello ma questa decisione ha scatenato un po’ sospetti e polemiche. Se Gianni Sperti trova poco credibile tutto, anche Armando Incarnato dice la sua, accusandola di scegliere uomini che non le piacciono solo per rimanere al centro dello studio ma senza creare nulla di concreto. “Se un uomo non si incastra perfettamente con me non lo voglio!” tiene però a precisare la De Santi. Intanto l’intervento di Armando dà il via ad un nuovo scontro che vede coinvolte Veronica Ursida e Roberta Di Padua. In studio di parla di una nuova segnalazione sul cavaliere che è proprio la bionda dama a presentare.

Uomini e Donne, anticipazioni: Veronica contro Roberta, acceso confronto!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dopo Armando, Veronica chiede un confronto con Roberta, cercando di capire cosa abbia detto al cavaliere quando si sono parlati fuori senza telecamere. Questo dà il via ad un nuovo scontro che vede poi le due lasciare lo studio per parlarne in privato. Al centro, nella nuova puntata del trono Over, torna poi Samuel Baiocchi. Il cavaliere è uscito con Aurora e Alessia e se con la prima c’è stato un bacio appassionato, con la seconda nulla di fatto. Alessia lamenta però l’insistenza di Samuel in merito al bacio e questo scatena contro il cavaliere nuove ed accese polemiche, soprattutto quando poi si parla di una cena pagata dalla dama e non da lui. Puntata, dunque, davvero ricca quella di Uomini e Donne in onda oggi 29 gennaio su Canale 5!

