Uomini e Donne/ Anticipazioni 5 dicembre: Armando Incarnato nei guai! (Trono Over)

Nuovo ed ultimo appuntamento per questa settimana con il trono Over di Uomini e Donne. Oggi, 5 dicembre, va in onda su Canale 5 la nuova puntata e ancora una volta le sorprese non mancheranno. Se ieri è stata la volta della proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano, oggi tornano protagonisti Gemma Galgani e Juan Luis. Il cavaliere anche questa settimana ha trovato nel camerino una sorpresa di Tina Cipollari: una foto che li vede ballare insieme. In studio Gemma si dice molto infastidita da queste sue continue intromissioni ma Tina non si placa, anzi, chiede a Juan di ballare. Il cavaliere non le nega il piacere e questo fa infervorare ancora di più la Galgani. Ma per lei le brutte notizie non finiscono qui, anzi: Juan ha da fare una confessione.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando tra Veronica e Roberta

La nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne non porta buone notizie per Gemma Galgani. Juan Luis svela, infatti, di aver ricevuto altri mazzi di rose in forma anonima. Intanto Simonetta chiede al cavaliere di ballare, ma nega di essere la mittente dei famosi fiori. Juan balla con lei con piacere, scatenando l’ira di Gemma. Chiuso questo capitolo, Maria De Filippi chiama al centro Armando Incarnato che sta continuando a frequentare Veronica. C’è però una novità: il cavaliere ha deciso di uscire di nuovo con Roberta Di Padua, con la quale ammette di essersi trovato bene. Veronica svela che non era a conoscenza di questa novità e anzi dichiara che nella stessa giornata in cui Armando è stato con Roberta ha poi incontrato lei a Roma. “In macchina ci siamo baciati” confessa Veronica, scatenando la reazione di Simone che dà il via ad una nuova lite in studio.

