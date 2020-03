Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 marzo: Maria De Filippi furiosa con… (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una puntata del trono Over molto particolare, che porterà la stessa Maria De Filippi ad infuriarsi. Ieri abbiamo lasciato al centro dello studio Marcello e Anna Maria, bersagliati dai sospetti e dalle polemiche di Gianni Sperti in primis. Oggi la dama tiene a sottolineare di non avere mire economiche e di non aver bisogno di un uomo che la mantenga. L’attenzione si sposta poi su Antonella, che torna al centro dello studio insieme a Marco B, il cavaliere del “costume di Batman”. I due hanno continuato a frequentarsi in questa settimana e svelano che tra loro c’è stato anche un bacio. Le cose, quindi, sembrano procedere bene per la coppia ma Maria De Filippi annuncia che per Antonella è arrivato un nuovo pretendente: come la prenderà Marco?

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Armando Incarnato

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 6 marzo, ritroviamo al centro anche Veronica Ursida. La bella dama sta conoscendo Andrea, che si era presentato solo per lei, ma lei non ha buone notizie. Ammette infatti di essersi sentita in sua compagnia un po’ troppo “mamma” piuttosto che fidanzata. Ma in studio la questione si accende particolarmente quando Andrea fa intendere di avere dei dubbi su Veronica, in particolare crede che la dama abbia un fidanzato fuori. Si tratta della stessa ipotesi più volte avanzata da Armando Incarnato che, infatti, ne approfitta per prendere parola. Il cavaliere torna ad accusare pesantemente Veronica che, intanto, scoppia in lacrime. Il comportamento di Armando fa allora infuriare Maria De Filippi che decide di intervenire, chiedendo con forza al cavaliere di smetterla e di comportarsi da uomo.

