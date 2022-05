Uomini e Donne/ Anticipazioni: è amore tra Gloria e Fabio? Parla lui

Uomini e Donne: anticipazioni e news 28 maggio

Fabio Antonucci e Gloria Nicoletti sono un cavaliere e una dama del trono over di Uomini e donne. Gloria, dopo essere uscita con Riccardo Guarnieri, Gloria ha deciso di uscire con Fabio con cui, dopo qualche problema iniziale, è iniziato il vero feeling. Gloria e Fabio, infatti, nello studio di Uomini e Donne, durante i loro confronti, hanno spiegato di voler portare avanti la conoscenza. “La frequentazione tra me e Gloria è un crescendo in positivo, anche se ci sono cose che forse vanno calibrate tra noi, perché lei ha un carattere molto forte”, ha detto Fabio ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Il carattere forte e determinato di Gloria è “una cosa che mi piace, ma comporta anche qualche svantaggio (ride): per esempio, diventa un pochino difficile chiarire dei piccoli malintesi quando Gloria porta avanti il suo punto di vista con molta veemenza”, ha aggiunto Fabio che ha voglia di conoscere a fondo la dama.

Fabio Antonucci: ecco cosa cerca a Uomini e Donne

Fabio Antonucci ha, inoltre, raccontato di aver partecipato a Uomini e Donne per un’iniziativa della cognata. Durante una vacanza, la moglie del fratello è riuscito a convincerlo a mettersi nuovamente in gioco. “Mi ha fatto capire che ci si può innamorare in posti inaspettati, che bisogna darsi sempre una chance e che Uomini e Donne è il posto giusto per avere quella possibilità in più che può cambiarti la vita“, ha detto il cavaliere.

Ma cosa cerca in una donna? “Cerco qualcosa di forte: voglio svegliarmi e pensare alla donna che sto conoscendo, dormire e pensare a lei, durante il giorno voglio avere il desiderio di cercarla… non voglio accontentarmi, voglio un amore vero: malgrado tutto io continuo a credere nell’amore”, ha concluso Fabio.

