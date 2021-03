Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 21 marzo: Ida Platano torna per Luca?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 21 marzo

Ida Platano è una delle dame più amate della storia di Uomini e donne. All’interno del programma ha conosciuto e si è innamorata di Riccardo Guarnieri con cui la storia oggi è finita. Riccardo, infatti, tornato single, ha ricominciato a cercare l’amore a Uomini e Donne dove ha incontrato nuovamente lo sguardo di Roberta Di Padua con cui ha lasciato il programma e con la quale sta vivendo una felice storia d’amore. Una scelta che Ida Platano ha preferito non guardare in tv come ha confessato lei stessa ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Amatissima dal pubblico, l’ex dama non ha escluso di poter tornare, un giorno, a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi. Al magazine ufficiale della trasmissione ha anche confessato il nome dei due cavalieri che hanno attirato la sua attenzione. “In particolare, ho notato due ragazzi: Gero e Luca”, ha ammesso la dama. Con Gero che ha deciso di lasciare il programma non sentendosi ancora pronto a tuffarsi in nuove conoscenze dopo una delusione sentimentale, Ida tornerà per corteggiare Luca?

Ida Platano felice anche da single

Ida Platano, tuttavia, non cerca l’amore a tutti i costi. L’ex dama del trono over, infatti, ammette che è felice anche da sola e che è necessario stare bene con se stessi. «Assolutamente sì, si puo essere felici da sole e si deve imparare ad essere felici da sole. Penso che la vita a due sia meravigliosa, chi non vorrebbe vivere una favola? Però bisogna stare bene con se stessi qualsiasi sia la nostra situazione sentimentale», ha spiegato la dama che, della sua vita, non cambierebbe assolutamente niente. Tra i tanti momenti vissuti, tuttavia, quello che porterà per sempre nel cuore è uno in particolare. «Quando, dopo aver partorito, mi hanno dato mio figlio: la prima volta che I’ho stretto tra le mie braccia. Mi sono sentita la donna più felice e realizzata del mondo», ha concluso.

