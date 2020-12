Uomini e donne/ Anticipazioni e news 29 dicembre: Nicola Vivarelli in alto mare!

Uomini e donne, anticipazioni e news 29 dicembre

Nicola Vivarelli è ormai un ex di Uomini e donne. Il bel Sirius che proprio l’anno scorso ha messo in subbuglio la vita di Gemma Galgani durante il trono over del programma in piena Pandemia, adesso è lontano da quegli studi che lo hanno visto protagonista e si prepara a passare un Capodanno in lato mare. Lui stesso qualche ora fa ha annunciato che sarà in plancia la notte di Capodanno e che avrà modo di lavorare anche durante le feste ma sicuramente dopo tutto il tempo passato a terra, è il momento di mettersi in gioco e di affrontare il mare a testa alta. Inutile dire che vederlo sui social sempre pronto a vedere il lato positivo delle cose senza mai rinunciare al collegamento diretto con i fan via storie, fa volare il pensiero a Gemma Galgani che molto probabilmente rimarrà da sola anche in questo inizio di anno.

Gemma Galgani di nuovo sola a Capodanno?

Gemma Galgani a Uomini e donne continua ad avere alti e bassi e dopo quello che è successo con Nicola Vivarelli, ha deciso di chiudere e andare avanti perché non si è sentita poi molto amata come lui lasciava intendere. Dall’altro lato, però, per lei è arrivato Maurizio con la quale l’abbiamo lasciata impantanata e addirittura pronta ad andare oltre anche fisicamente, cose che non erano accadute con Nicola Vivarelli, il suo Sirius, con il quale c’è stato solo un semplice bacio. Cosa ne sarà dei due in questo 2021? Nicola tornerà per un colpo di scena nel trono over e classico mix?



