Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 31 gennaio: Gemma piange in tv e…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 31 GENNAIO

Sono passati undici anni da quando Gemma Galgani ha messo piede per la prima volta nello studio di Uomini e Donne per partecipare al trono over sperando di trovare l’amore. Sono tante le frequentazioni che la dama di Torino ha avuto nel corso delle varie stagione del dating show di canale 5 senza, tuttavia, riuscire a vivere quella favola d’amore in cui continua a credere nonostante le numerose delusioni. Gemma, infatti, piange sempre più spesso in tv. Le ultime lacrime sono state versate per Maurizio Guerci, il cavaliere cinquantenne con cui ha vissuto una storia breve, ma intensa in cui ha creduto fortemente. Purtroppo, però, anche la relazione con Maurizio è finita. Il cavaliere ha deciso di mettere un punto alla relazione durante le festività natalizie deludendo fortemente Gemma che fa fatica ad accettare tale scelta. Single e sempre desiderosa di trovare l’amore, la Galgani si consola con le emozioni di C’è posta per te.

ROBERTA DI PADUA, MESSAGGIO PER RICCARDO GUARNIERI?

Un’altra protagonista del trono over che non riesce a trovare l’amore è sicuramente Roberta Di Padua che, chiusa la storia con Michele Dentice, sperava di essere finalmente serena e felice con Riccardo Guarnieri con cui c’è stato il ritorno di fiamma dopo la decisione di Riccardo di ricominciare a cercare l’amore in tv dopo la fine della storia con Ida Platano. Tuttavia, proprio il confronto tra Riccardo e Ida ha fatto riaffiorare alcune incomprensioni tra Roberta e Riccardo che hanno deciso di dirsi addio chiudendo definitivamente la relazione. Sui social, così, la dama si mostra in tutta la sua bellezza lanciando anche un messaggio importante. “Le belle cose capitano a chi crede, cose ancor più belle capitano a chi è paziente..ma le cose migliori vanno a chi non si arrende”, scrive.





