Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Nicole: lei esce con Carlo e..

Dopo il duro scontro con Aurora Tropea, Armando Incarnato dovrebbe tornare ad essere protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso definitivamente sia con Brunilde che con Lucrezia Comanducci, il cavaliere napoletano si è tuffato in una nuova conoscenza. L’incontro con Nicole sta conquistando Armando il quale, tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, deve dividere le attenzioni di Nicole con Carlo. La dama del trono over sta uscendo con entrambi e, pur trovandosi bene sia con Armando che con Carlo, Nicole, oggi, ammetterà di trovarsi meglio con Carlo scatenando la dura reazione del cavaliere napoletano che non capirà il senso delle sue parole dopo quello che hanno vissuto insieme.

ARMANDO INCARNATO, LITE CON TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI?

La reazione che Armando Incarnato avrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi scatenerà la dura reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti che accuseranno il cavaliere di aver, probabilmente, avuto un approccio fisico con Nicole, ma di mantenere il segreto per poi svelarlo solo in seguito. Armando e Nicole, però, parleranno solo di baci e abbracci. Il cavaliere napoletano, inoltre, si scaglierà anche contro Maurizio Guerci che, chiusa ufficialmente la storia con Gemma Galgani, si sta guardando intorno e avrebbe così chiesto il numero di telefono proprio a Nicole. Come reagirà, invece, Gemma Galgani di fronte al gesto di Maurizio? Armando chiuderà con Nicole o deciderà di andare comunque avanti con lei?



