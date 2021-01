Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 6 gennaio: ripensamenti per Davide, scelta…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 6 GENNAIO

Il 2021 di Uomini e Donne è cominciato con due grandi delusioni per il pubblico. Dopo la notizia della fine della frequentazione tra Gemma Galgani e Maurizio, chi si aspettava di scoprire la scelta di Davide Donadei è rimasto deluso. Il tronista pugliese, protagonista del programma di Maria De Filippi da settembre, non ha ancora scelto tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Per entrambe le ragazze prova un forte interesse, ma ad oggi, non è ancora in grado di svelare il nome della ragazza che ha conquistato il suo cuore e con cui intende costruire una storia d’amore lontano della telecamere del programma. Nel corso delle ultime puntate trasmesse su canale 5, Davide sembrava pronto ad effettuare la sua scelta al punto da aver svelato alle sue corteggiatrici di essere quasi arrivato ad una decisione. Durante le vacanze natalizie, però, tale decisione non è ancora arrivata e sia Chiara che Beatrice non hanno nascosto l’amarezza per i continui tentennamenti del tronista pugliese.

DUE DI PICCHE PER DAVIDE DONADEI?

Davide Donadei, con la usa indecisione, rischia di ricevere un due di picche dalle sue corteggiatrici Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi? Come fanno sapere le anticipazioni del vicolo delle News, le due ragazze sono rimaste deluse dalla decisione di Davide di rimandare ancora la scelta. Entrambe sono convinte che, dopo quattro mesi, il 25enne pugliese abbia tutte le carte in regola per poter scegliere serenamente la ragazza da frequentare nella vita di tutti i giorni. Tra Chiara e Beatrice, in particolare, quella più infastidica è apparsa la Buonocore che, in studio, come svelano le talpe del Vicolo delle News, ha fatto intendere di essere stanca della situazione. Beatrice ha già ammesso di essersi innamoata di Davide: il ripensamento di Donadei potrebbe spingerla a fare un passo indietro? Più volte la Buonocore ha sottolineato di non sentirsi la prima scelta del tronista. Sarà davvero così? I fan del dating show non escludono colpi di scena.



