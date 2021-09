Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: liti, scontri e nuove conoscenze

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico e over

Manca sempre meno per l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, ma le anticipazioni continuano a circolare. La prima puntata della nuova stagione sarà trasmessa lunedì 13 settembre e per il pubblico arriveranno grandi colpi di scena. Secondo quanto fa sapere la pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover i telespettatori assisteranno a puntate esilaranti nel corso delle quali non mancheranno le liti. Sin dalle prime registrazioni, infatti, Gemma Galgani, al centro dello studio, è stata la protagonista di discussioni e polemiche. A puntare il dito contro la dama di Torino, come sempre, sarà Tina Cipollari.

La bionda opinionista accuserà Gemma di essere alla ricerca di giovani corteggiatori. Non mancheranno, inoltre, nuove conoscenze con Ida Platano che si è tuffata subito in una nuova conoscenza con il cavaliere Marcello. Il pubblico, inoltre, dovrà rinunciare anche a protagonisti storici.

Uomini e Donne: Valentina Autiero non torna

Tra i protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne spicca sicuramente Valentina Autiero che, dopo aver lasciato la trasmissione per vivere una conoscenza senza telecamere, poi finita poco dopo, non è più tornata. L’ex dama pare intenzionata a restare fuori dalla trasmissione anche durante la nuova stagione. Molto amica di Roberta Di Padua la quale, a sua volta, ha lasciato il programma con Riccardo Guarnieri scegliendo di non tornare nonostante la storia sia finita, Valentina non avrebbe alcuna intenzione di tornare a cercare l’amore in tv.

Il pubblico di Uomini e Donne, così, sin dalla prima puntata, conoscerà non solo i nuovi tronisti e le nuove troniste, ma anche dame e cavalieri che, per la prima volta, si accomoderanno al centro dello studio per cercare l’amore.

