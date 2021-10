Uomini e Donne/ Anticipazioni e news, Marcello: “Ecco perchè è finita con Ida”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 23 ottobre

Marcello Messina, insieme ad Ida Platano, è stato il protagonista della prima parte della stagione di Uomini e Donne. Il cavaliere ha notato subito Ida cominciando una frequentazione. All’inizio tutto è andato per il verso giusto. Poi, qualcosa si è rotto e, dopo vari alti e bassi, Marcello e Ida si sono detti definitivamente addio. Un epilogo che il cavaliere non si aspettava che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha raccontato i motivi per i quali si è allontanato da Ida nonostante l’evidente attrazione.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sexy car wash per la sfilata, il gavettone di Tina

“Ero stato molto fortunato, o almeno così mi ritenevo, a incrociare nella prima puntata gli occhi di Ida: da ì è iniziato un gioco di sguardi, telefonate, uscite, dove sembrava tutto perfetto. Andando avanti la favola si è dissolta […] Non ci capivamo quando parlavamo”, ha spiegato Marcello.

Uomini e Donne: Marcello e Ida, i motivi dell’addio

Nonostante i problemi iniziali, Marcello Messina ha deciso di riprovarci, ma anche la seconda volta non è andata bene. “Una coppia è fatta di moralità e fisicità e non ci siamo trovati neppure si questo aspetto. Ho voluto riprovarci lo stesso perché pensavo che certe dinamiche potessero essere dettate da uno sfortunato incastro di situazioni, ma così non è stato”, ha ammesso il cavaliere di Uomini e Donne.

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Sfila per sedurre, Tina: "La vera classe". Gemma...

Durante l’ultimo confronto in studio, Ida Platano ha parlato di un blocco da parte di Marcello. Nella lunga intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Marcello ha precisato di non avere un blocco legato ad una storia del passato, ma “perché non riesco a vivere una storia d’amore così come la vorrei. Non ho mai avuto la possibilità di vivere rapporti con una certa serietà, neppure con questa presunta ex di cui tanto di parla […] È passato un anno e questa persona non mi manca, anzi sono fermamente convito che non fosse adatta a me. Quello che mi manca, però, è provare quel sentimento forte e non ho più intenzione di autosabotarmi”.

Joele Milan e Ilaria Melis si frequentano dopo Uomini e Donne/ "Toccata e fuga..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA