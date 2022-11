Uomini e Donne anticipazioni guai per Federica e Lavinia/ Francesco e Alessio assenti

Uomini e Donne anticipazioni: corteggiatore di Federica assente in studio

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda lunedì 21 novembre, sarà ricco di colpi di scena per Federica Aversano e Lavinia Mauro. Il trono classico non ha avuto molto spazio nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, a causa delle interessanti dinamiche avvenute nel trono over. L’attenzione però, ricadrà di nuovo sulle due troniste che si troveranno davvero in difficoltà.

Lo storico corteggiatore di Federica Aversano, Francesco, non si è presentato in studio. Non sono state indicate le ragioni di questa assenza, ma la bella napoletana ha deciso di uscire con Stefano. Con lui l’esterna è andata molto bene, a detta della tronista, ma a non credere alle sue parole è Tina Cipollari. Tra la tronista e l’opinionista scatta un’altra discussione in studio come ce ne sono state spesso, dall’inizio del percorso di Federica. Alcune anticipazioni, svelano che la Aversano abbia comunque deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne e lasciare il programma.

Uomini e Donne anticipazioni: Lavinia entra in crisi a causa di un corteggiatore

La puntata di Uomini e Donne di oggi, riserverà delle brutte sorprese anche per Lavinia Mauro. Il suo corteggiatore Alessio ha deciso di non presentarsi in esterna. La bella tronista ha dato delle attenzioni ad Alessio Campoli, ex corteggiatore di Angela Nasti, facendo infuriare l’altro pretendente.

Le attenzioni di Lavinia nei confronti di un altro corteggiatore, ha fatto infuriare Alessio che ha deciso di non presentarsi in esterna. In studio, il corteggiatore ha avuto un duro scontro con il suo rivale e la tronista ha cercato di calmarlo dando delle spiegazioni. Le rassicurazioni della Mauro però, non sembrano aver placato Alessio che potrebbe decidere di abbandonare il programma. La tronista è parsa molto scossa in trasmissione dall’assenza di Alessio in esterna.

