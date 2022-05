Uomini e Donne/ Anticipazioni: Isabella Ricci, frecciatina ad Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni e news

Isabella Ricci è tra le ex protagoniste del trono over di Uomini e Donne più amate dal pubblico. La dama, dopo aver incontrato Fabio Mantovani, ha lasciato il programma per vivere la storia d’amore con lui e tra pochi giorni convolerà a nozze. Un momento ricco di felicità per Isabella che ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi parlando dell’imminente matrimonio.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 19 maggio: Veronica Raimondi ha scelto!

“In questo momento mi trovo a Dubai con Fabio e tornerò in Italia il 24 maggio per gli ultimi preparativi del matrimonio che si terrà il 28 di questo mese. Sarà una festa tra amici, con una settantina di persone” – ha raccontato Isabella che ha poi aggiunto – “Per mantenere la sorpresa, la mattina del matrimonio lascerò casa di Fabio e mi andrò a preparare in un posto segreto dove ci saranno le mie amiche più strette. Trascorreremo una mattinata di preparativi e chiacchiere tra donne alla Sex and the City”.

Uomini e donne, Riccardo ripensa alle nozze mancate con Ida/ Commozione in studio e..

Uomini e Donne, Isabella Ricci punzecchia Ida Platano

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Isabella Ricci ha parlato anche degli altri protagonisti della trasmissione soffermandosi su Ida Platano che, con il ritorno in trasmissione di Riccardo Guarnieri, ha ammesso di non riuscire a vederlo come amico. “Sinceramente penso, come altri, che Ida stia diventando un po’ come Gemma“, ha esordito la Ricci che poi ha commentato quello che è stato il percorso di Ida negli ultimi mesi.

“Da Marcello (Messina) in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita…per quanto riguardo Riccardo, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato – se si ha intenzione di intraprende una storia con lui – per quello che è, ovvero un uomo che si piace molto (o almeno io lo vedo così), un pochino polemico e che arriva con difficoltà al dunque. Non penso sia un uomo da “ti prendo e ti porto via”, ha concluso.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Bacio con Marco e addio a Riccardo Guarnieri?

© RIPRODUZIONE RISERVATA