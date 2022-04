Uomini e Donne/ Anticipazioni, Matteo Ranieri spiazza sulla fidanzata Valeria

Uomini e donne, anticipazioni e news 9 aprile

Sono passate alcune settimane dalla scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne e il pubblico continua a seguire l’ex tronista sui social dove pubblica foto e video delle sue giornate. Dopo aver trascorso i primi giorni post scelta con Valeria Cardone, oggi, i due, vivono una storia a distanza non abitando nella stessa citta. Ma come procede la relazione nata a nello studio di Uomini e donne? A svelarlo è proprio Matteo che ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione.

“Valeria è oggettivamente una bellissima ragazza ma la cosa più bella di lei è la dolcezza.In parte, questa sua caratteristica mi è arrivata quando eravamo in trasmissione, ma fuori è ancora più tenera.Tra gli altri pregi che sto scoprendo, spicca senza dubbio il suo altruismo e la sua indole estremamente comprensiva“, ha spiegato Matteo che ha poi svelato anche i difetti della fidanzata – “Dorme tantissimo e di notte si appioppa a me come un koala… ma forse questo non è poi un gran difetto (sorride)”.

Uomini e donne, Matteo Ranieri replica a Federica Aversano

Nel corso dell’intervista, Matteo ha commentato anche la reazione di Federica Aversano che, dopo aver scoperto la sua scelta, l’ha accusato di averla presa in giro. Dopo giorni da quel momento, l’ex tronista di Uomini e donne ha detto: «No, non credo ci sia più nulla da dirle. Credo che ognuno sia fatto a suo modo ed è giusto, di conseguenza, che abbia Ie proprie reazioni», ha detto l’ex tronista che ora vuole solo godersi la storia con Valeria.

Una relazione che, per il momento, i due vivranno a distanza anche se la lontananza è abbastanza. Sicuri di ciò che provano, tuttavia, sia Valeria che Matteo non temono affatto la distanza. Per il momento si incontreranno a metà strada in attesa di decidere cosa fare in futuro.

