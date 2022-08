Uomini e Donne anticipazioni: MEdiaset cambia tutto/ La nuova stagione inizia…

Uomini e Donne: quando comincia la nuova stagione?

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne le cui registrazioni, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” cominceranno, salvo colpi di scena e cambiamenti dell’ultima ora, a fine agosto. In quei giorni saranno annunciati i nomi del tronisti che proveranno a cercare l’amore come ha fatto Luca Salatino che oggi vive una splendida relazione con Soraia Ceruti. Contemporaneamente comincerà anche il trono over. Maria De Filippi, infatti, punta ancora sulla formula mista e nel parterre senior vedremo sicuramente Gemma Galgani, Ida Platano e la signora Pinuccia, ma dovrebbe esserci anche l’ex di Ida ovvero Alessandro Vicinanza.

Giorgio Manetti: "Uomini e Donne? C'è poca sostanza"/ Frecciatina a Maria De Filippi…

La domanda che ora i fan del dating show di canale si pongono è una sola: quando sarà trasmessa su canale la prima puntata della nuova stagione? A rispondere è sempre Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne: cambia la data d’inizio della nuova stagione

Inizialmente si pensava che la nuova stagione di Uomini e Donne potesse prendere il via su canale lunedì settembre. Tuttavia, secondo l’ultima indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, pare che sarà necessario aspettare una settimana in più. Pur non essendoci ancora l’ufficialità, probabilmente, la prima puntata della nuova stagione del dating show di canale sarà trasmessa lunedì 19 settembre.

UeD, Davide Donadei: "Io e Chiara non stiamo più insieme!"/ E si scaglia contro...

I nomi dei nuovi protagonisti, sicuramente saranno anticipati sul web. Il ritorno delle dame e dei cavalieri del trono over, ma anche l’inizio dell’avventura dei nuovi tronisti, dunque, si fa attendere.

LEGGI ANCHE:

Sossio Aruta realizza il suo sogno/ L'ex Uomini e Donne è allenatore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA