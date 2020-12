Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 14 dicembre: Gemma e Maurizio vanno oltre?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 14 dicembre, trono over e trono classico

Si stringe il cerchio intorno a Uomini e donne. La trasmissione di Maria de Filippi chiuderà i battenti proprio venerdì, salvo cambiamenti, e questo significa che l’ultima registrazione andata in scena in questo fine settimana, la vedremo solo a gennaio quando trono over e trono classico torneranno in onda nel pomeriggio di Canale5. Fino a quel momento, però, i fan dovranno accontentarsi delle anticipazioni della registrazione e, in particolare, quelle relative a Gemma Galgani che sembra alla fine averla spuntata con Maurizio dopo un certo periodo passato alle prese con una sorta di triangolo amoroso che la stava lasciando in lacrime ogni settimana con buona pace di Tina Cipollari che continuava darle contro. E adesso? Le novità per lei non mancano e sembra essere buone e tutte relative proprio alla dama torinese e alle evoluzioni del suo rapporto con Maurizio.

Gemma e Maurizio vanno oltre?

Secondo quanto riferito dalle anticipazioni sembra che nelle nuove puntate di Uomini e donne, Gemma Galgani alla fine otterrà davvero qualcosa in più andando oltre proprio con Maurizio. Alcuni parlano di intimità, altri ancora di un rapporto completo che i due avrebbero avuto e che sarà rivelato nel programma di Maria de Filippi sotto l’occhio attento delle telecamere e davanti agli altri cavalieri e dame. Quale sarà la reazione dei suoi compagni di viaggio e quale quella degli opinionista, Tina Cipollari in primis? Lo scopriremo solo a partire da oggi pomeriggio in quest’ultima settimana di programmazione.



