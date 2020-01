UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 14 gennaio, Roberta: “Non nascondo niente!”(Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over 14 gennaio

Il trono over torna alla grande concentrandosi su un triangolo che sta facendo impazzire i suoi fan. Da una parte c'è Armando Incarnato mentre dall'altra ci sono Roberta, che finirà in lacrime per lui, e la bella Veronica Ursida in preda a mille dubbi. Il napoletano è convinto di avere in tasca la verità mentre Roberta continua ad insinuare che lei, a differenza di altri, non nasconde niente e non deve mentire per via delle persone all'esterno lasciando intendere che forse Armando nasconde qualche particolare per non dispiacere qualcuno a casa. La discussione prenderà piede lasciando Roberta in lacrime e Veronica Ursida senza parole soprattutto quando sarà tirata in ballo da chi pensa ancora che i due siano d'accordo e che stiano mentendo per rimanere nel programma. Come andrà a finire questa volta la discussione? Sicuramente loro tre oggi saranno i protagonisti assoluti della puntata.

Armando alla carica di Barbara de Santi a Uomini e donne?

Uomini e donne torna in onda a suon di dame e cavalieri. Il trono over sarà protagonista del pomeriggio di Canale5 con Armando Incarnato protagonista in attesa che scoppi lo scandalo che lo porterà a lasciare lo studio. In particolare, proprio quando Barbara De Santi oggi siederà al centro dello studio, lui prenderà la palla al balzo per dirsi certo che la maestrina è una bellissima donna ma il suo problema è la mente. Il comportamento che lei ha, alcune reazioni e il suo modo di fare tengono un po' lontani gli uomini e così spiega anche la sua reazione dopo un paio di telefonate e anche la fuga di Mattia che, a quanto pare, le ha preferito Anna Tedesco. Cosa succederà dopo le parole di Armando e quale sarà la reazione di Barbara alle sue parole? Lo scopriremo solo nelle prossime ore quando il trono over tornerà in onda concentrandosi sul cavaliere napoletano.

Mattia pronto a conquistare Anna Tedesco?

Continua tra liti, lacrime e animi infuocati l’appuntamento con il trono Over di Uomini e Donne. Al centro dello studio di Canale 5 ritroviamo Gemma Galgani che sta conoscendo Marcello. Unica pecca sta nel fatto che il cavaliere sta al contempo sentendo anche altre dame, tra cui Anna Tedesco. Un nome che accende subito Gianni Sperti che nota come la Tedesco si interessi sempre agli uomini che escono con Gemma. Una discussione che si accende ancor di più quando la Tedesco torna al centro dello studio per un altro cavaliere. Lui è Mattia, nuovo elemento del parterre maschile di Uomini e Donne che sta conoscendo anche Barbara De Santi. Sperti attacca Anna continuando a pensare che la dama continui a far finta di conoscere le persone, rimando però sempre single perché ha già qualcuno fuori ad aspettarla.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gianni Sperti ancora contro Anna Tedesco

Oltre alla discussione tra Anna Tedesco e Gianni Sperti, la nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne vede un’altra accesa lite. Si parla infatti di Armando Incarnato e dei contatti avuti con Barbara De Santi. Dopo gli apprezzamenti a quest’ultima, con la quale però non c’è stato e non ci sarà altro, il cavaliere discute con Roberta Di Padua. Quest’ultima lancia nuove e pesanti accuse al cavaliere con il quale ha avuto una mezza conoscenza qualche settimana fa. “Tu fai solo perdere tempo alle persone” accusa Roberta, ritenendo che tra Armando e Veronica Ursida ci sia in realtà un tacito accordo e che i due, dunque, starebbero insieme di nascosto. L’illazione scatena la furia di Armando, che attacca Roberta, chiamando in causa anche Veronica. Alla fine sia l’una che l’altra scoppieranno in lacrime.



