Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 14 settembre: si tornerà a parlare di Gemma?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 14 SETTEMBRE

Con questo nuovo mix di trono classico e di trono over che sta regalando a Uomini e donne ascolti sempre al top è difficile anche capire che cosa andrà in onda se i giovani o i senior del programma. Dopo quello che è successo venerdì scorso con l’ennesima lite (e le lacrime) di Gemma Galgani e le storie dei giovani del trono classico che iniziano ad avere qualche discussione con dame e cavalieri interessati ai loro corteggiatori, oggi il programma riparte in onda dalle 14.40 circa con una nuova puntata in cui non Gemma Galgani potrebbe essere ancora protagonista. La dama era uscita con quello che è stato definito il sosia di Lorenzo Lamas ma anche in quel caso le cose non sono andate come previsto perché tra loro, nonostante il bacio umido, non è scattato niente, Gemma tornerà adesso da Nicola Vivarelli?

GEMMA GALGANI TORNA DA SIRIUS A UOMINI E DONNE?

Sirius nei giorni scorsi si è presentato con una rosa bianca al cospetto di Gemma Galgani a Uomini e donne per chiederle scusa per i suoi modi e fare un po’ pace dopo le polemiche tant’è che adesso tutti pensano che il giovane voglia sguazzare nel triangolo amoroso che si è creato proprio con la dama torinese e la bella Valentina Autiero con la qualche ha ballato per un po’ di volte. I due si sono sentiti, almeno secondo Gemma, e i fan già li vedono insieme lasciare lo studio per quello che possiamo definire un lieto fine, sarà davvero così?



