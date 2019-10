Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 28 ottobre: Ida e Riccardo insieme (trono over)

Nuova settimana con il trono over di Uomini e Donne: cosa andrà in onda oggi? A partire dalle 14.45, Maria De Filippi tornerà puntuale con il parterre di opinionisti formato da Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Le danze si apriranno ufficialmente con Gemma Galgani, ancora alle prese con il suo “corteggiamento” nei confronti di Jean Pierre. Le anticipazioni del VicoloDelleNews, ci rivelano che, dopo un dietro le quinte della dama lamentandosi come di consueto del trattamento ricevuto da Tina in puntata, si recherà in albergo dal suo cavaliere. Lì porterà con sé un peluche gigante di un orso, per poterglielo regalare. Dopo una cena insieme, la dama ha voluto sapere per quale motivo lui abbia lasciato il suo numero di telefono ad un’altra donna. A quanto pare inoltre, l’uomo si sarebbe accordato per tornarsene a casa in macchina con un’altra dama. La Cipollari quindi, propone il gioco dell’uva tra questi ultimi, per creare intimità.

Uomini e Donne Over, anticipazioni oggi 28 novembre: ecco cosa succederà

Gemma Galgani però, alla vista di questa “organizzazione” inedita è scoppiata a piangere e lui ha fatto un passo indietro. Al termine della puntata, lui ha esclamato di non apprezzare il comportamento “ossessivo” della dama, anche perché non sono certamente fidanzati e, proprio su questo aspetto, il cavaliere è sempre stato molto chiaro. Le cose hanno fatto un passo in avanti ma non si può certamente parlare di una relazione d’amore ufficiale. La dama torinese però, quasi cadendo dalle nuvole, ha fatto buon viso a cattivo gioco, ballando con lui. L’argomento “bollente” della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne però, riguarda Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ecco cosa ci fanno sapere le talpe del VicoloDelleNews a tal proposito: “Si mettono d’accordo per vedersi poi a Roma. A Roma ci sono stati solo abbracci, né baci né altro, ma hanno di dormito insieme mano nella mano, quindi ritiene giusto uscire con lui per provare a viversi di nuovo”. Naturalmente ci sarà anche il nuovo confronto-scontro con Armando Incarnato.

