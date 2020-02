Gemma e Emanuele, il bacio a Uomini e Donne/ La dama tronca la conoscenza

Gemma e Emanuele tornano protagonisti nel Trono Over di Uomini e Donne. Non solo, durante la puntata in onda nel pomeriggio di martedì 4 febbraio 2020, i telespettatori avranno una bella sorpresa visto che le dame e i cavalieri saranno coinvolti in una gara di ballo. Intanto per Gemma Galgani sembra sfumare anche la conoscenza con Emanuele che dura da circa due settimane. Dopo la delusione di Juan Luis, la dama torinese sembrava aver trovato nel cavaliere Emanuele una persona da conoscere, ma qualcosa è andato per il verso sbagliato. La puntata prenderà il via con il classico rwm introdotto dalla padrona di casa Maria De Filippi in cui Gemma commenta le parole di Tina Cipollari dopo la sfilata. La dama torinese scoppia in lacrime dicendo: “Non riuscirà a farmi perdere l’entusiasmo” riferendosi naturalmente alla “rivale” Tina! Dopo l’rom Gemma entra in studio dove a raggiungerla poco dopo c’è Emanuele.

Gemma e Emanuele: ballo e bacio a Uomini e Donne

Prosegue la conoscenza tra Gemma e Emanuele nel Trono Over di Uomini e Donne. Durante la puntata del 4 febbraio la bella dama torinese condividerà un ballo con il cavaliere; un ballo sensuale che si concluderà con tanto di bacio cinematografico. Non solo, la dama sarà bendata da Tina Cipollari, ma poco dopo la “performance” si tornerà a ballare con l’ingresso del ballerino di Amici Umberto Gaudino che coinvolgerà tutte le dame del parterre. Anche Gemma non si tira indietro condividendo un secondo ballo con il suo corteggiatore Emanuele con tanto di commenti da parte di Tina. Dopo i balli però Gemma parla della sua conoscenza con Emanuele e precisa di non aver sentito il giusto trasporto e per questo motivo decide di terminare la conoscenza con l’uomo. Emanuele però rivela che i due si sono scambiati più di un bacio, ma che sono quasi finiti per farsi la doccia insieme. Le parole dell’uomo hanno fatto letteralmente infuriare Tina che ha accusato la Galgani di essere solo interessata al sesso e non a cercare l’amore. Gemma si difende dalle accuse di Tina Cipollari, ma resta ferma sulla sua idea di non continuare la conoscenza con Emanuele.

