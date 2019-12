Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 9 dicembre: la risposta di Ida (trono over)

Sabato pomeriggio si è registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che vedremo questo pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale 5. Le dinamiche di dame e cavalieri si stanno mettendo “male”, specie per Gemma Galgani. Ed infatti Armando Incarnato lancerà una bomba con una segnalazione su Juan Luis che, a sua detta, frequenterebbe altre donne fuori dal programma. L’uomo infatti, avrebbe pure le prove con delle potenziali chat che consegnerà a breve alla redazione. Gemma Galgani, distrutta dal dolore scoppierà a piangere. Spazio poi per la proposta di nozze di Riccardo Guarnieri, finalmente Ida Platano darà una risposta e non sarà positiva al 100% ma nemmeno così tanto negativa come si poteva immaginare. Vedremo come si svilupperanno le dinamiche e cosa accadrà durante il periodo natalizio. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Tutto bene tra Enzo e Pamela

Nell’attesa di vedere le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne, scopriamo come procede la relazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta, usciti dal dating show da poco più di un mese. Intervistati tra le pagine del Magazine ufficiale del programma, la coppia ha spiegato di essersi regalata una vacanza a Dubai, per coronare ancora di più il loro sogno d’amore. “La nostra storia procede bene anche se, a essere sincera, a volte Enzo è un po’ distratto su cose per me importanti”, ha esordito la pugliese. È ovvio, ci stiamo conoscendo – ha aggiunto l’imprenditore 47enne – e ogni giorno in più insieme è un tassello della nostra storia. Certo la distanza non gioca a nostro favore, ma il rovescio della medaglia è che il rapporto si sta mettendo alla prova sin da subito. Soprattutto in considerazione dei numerosi tentativi di “colpi di gobbi” provenienti da persone che dall’esterno cercano di seminare zizzania tra di noi, ma è questo è il prezzo da pagare quando una coppia nasce in TV”.

Uomini e Donne Over, come procede la storia tra Pamela ed Enzo?

Pamela ed Enzo raccontano di avere vissuto momenti indimenticabili durante la vacanza insieme a Dubai: “E’ stata la prova che insieme Enzo e io stiamo bene, non litighiamo mai e, anzi, ridiamo sempre – ha continuato Pamela – in queste settimane ogni dubbio che avevo su Enzo è stato spazzato via […] Enzo mi rende partecipe della sua vita sempre e questo mi rende estremamente felice. È stata un’emozione per me soprattutto conoscere suo padre, sua sorella, suo fratello e gli amici più importanti per lui. C’è sicuramente la voglia di accorciare le distanze, ma al momento continueremo a vivere la nostra storia come stiamo facendo ora, ossia vedendoci il più possibile. Io ho un figlio – che Enzo non conosce – ancora e devo pensare anche a lui”. Anche l’ex cavaliere del trono over la pensa alla stessa maniera: “Mi è bastato vivere Pamela al di fuori del contesto televisivo perché venissero spazzati via i miei dubbi. Durante la nostra permanenza in trasmissione, a tratti ho pensato che il suo fosse un atteggiamento un po’ ‘finalizzato’ ma poi volta fuori come coppia ho capito che lei è la ragazza semplice che ha sempre dimostrato di essere. Insomma, che sia dentro o fuori dalla trasmissione, Pamela è ‘semplicemente straordinaria’”. A questo punto, esattamente come è accaduto per le altre coppie, gli estimatori sperano di rivederli presto in studio per aggiornare gli estimatori sulle loro dinamiche amorose.



