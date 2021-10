Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: il giorno dell’addio di Joele?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 1° ottobre, con l’ultimo appuntamento settimanale. Dopo il confronto tra Diego e Vittoria che ha animato la puntata di ieri, oggi dovrebbe cominciare una nuova puntata. Poche le anticipazioni su ciò che accadrà nello studio del dating show di canale 5, ma quella di oggi potrebbe essere la puntata dell’addio di Joele Milan, il tronista che ha lasciato la trasmissione dopo poco meno di un mese dall’inizio dell’avventura. Nessuna scelta anticipata per lui, ma un gesto che Maria De Filippi non perdona.

Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, Joele avrebbe provato a contattare la corteggiatrice Ilaria tramite il suo migliore amico per poterla vedere senza telecamere e lontano dalla trasmissione. Joele avrebbe detto tutto ad Ilaria durante un ballo e la redazione avrebbe ascoltato tutto con Maria De Filippi che mette il tronista di fronte alle sua responsabilità. Quel momento sarà al centro della puntata di oggi?

Uomini e Donne, Gemma Galgani protagonista del trono over?

Cosa accadrà, invece, per il trono over? I cavalieri e le dame continuano ad animare la trasmissione. Al centro dello studio, nel corso dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, potrebbe tornare Gemma Galgani che, finora, non ha avuto molta fortuna con i corteggiatori. Tra quelli seduti nel parterre, nessuno ha chiesto di uscire con lei e con quelli con cui è uscita non è scattato nulla.

Nella puntata odierna riceverà una piacevole sorpresa? Tra gli altri protagonisti del trono over potrebbero trovare spazio Isabella Ricci che ha cominciato a conoscere un nuovo cavaliere e Ida Plano che sta portando avanti la frequentazione con Marcello.

