Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 maggio: Isabella e Fabio ospiti in studio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 maggio

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 10 maggio, con una nuova puntata in cui ci saranno emozioni, ma anche colpi di scena. Quella in onda oggi dovrebbe essere la puntata che ha visto la presenza in studio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nella puntata che dovrebbe andare in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, al centro dello studio dovrebbero accomodarsi Isabella Ricci e Fabio Mantovani. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over si sono conosciuti all’interno del programma e, dopo aver deciso di lasciare la trasmissione, ora sono pronti per sposarsi.

La coppia pronuncerà il fatidico sì tra qualche settimana e, come accaduto con altre coppie che si sono formate nelle varie stagioni del trono over, oggi, dovrebbero tornare nello studio dove l’amore è nato per annunciare il matrimonio e condividere con tutti la felicità.

Tina Cipollari punzecchia Biagio Di Maro a Uomini e Donne

Non mancherà a Uomini e Donne naturalmente, il momento dedicato agli attuali protagonisti del trono over. La puntata odierna di oggi dovrebbe essere aperta da Tina Cipollari che inviterà Biagio Di Maro a fare la passerella sulle note di una canzone scelta dalla stessa opinionista. Al centro dello studio, poi, dovrebbero accomodarsi Alessandro Vicinanza che sta portando avanti una conoscenza con una ragazza con cui tutto procede a gonfie vele.

Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci ancora spazio per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo i commenti di Tina Cipollari, convinta che la dama provi ancora un sentimento per il cavaliere pugliese, Ida metterà un punto al suo rapporto con Riccardo rinunciando a ballare con lui per potersi concentrare sulla conoscenza con Marco, giunto in trasmissione esclusivamente per lei.

