Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 aprile 2024/ Marcello Messina e Tiziana chiudono

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 aprile 2024

Le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, in merito alla registrazione del 25 marzo, parlano di una puntata quella in onda oggi, venerdì 12 aprile, dedicata sia al trono over che al trono classico. La puntata trasmessa ieri, 11 aprile, ha visto come protagonista Ida Platano che, stanca dell’atteggiamento dei suoi corteggiatori, ha palesato la volontà di lasciare il trono salvo, poi, riuscire a calmarsi prima facendo un ballo con Pierpaolo e poi con Mario Cusitore. Nella puntata in onda oggi, invece, l’ultima della settimana, Maria De Filippi dovrebbe tornare ad occuparsi del trono over.

Al centro dello studio si accomoderanno Marcello Messina e Tiziana Riccardi. I due hanno cominciato a frequentarsi da poco e, in seguito al primo appuntamento, avevano deciso di rivedersi. Tuttavia, la frequentazione non è andata nel migliore dei modi perché oggi, i due annunceranno di aver deciso di chiudere non avendo molto in comunque. Spazio, poi, ad Ernesto Russo che, invece, sta frequentando Marianna.

Le nuove esterne di Daniele Paudice

Se il trono di Ida Platano sta vivendo un momento particolare con la tronista che, insoddisfatta dai suoi corteggiatori, non nasconde la volontà di poter lasciare la trasmissione senza scegliere, il percorso di Daniele Paudice continua. Il tronista che, sin dalla prima puntata ha mostrato di avere un carattere schietto spiegando di non avere alcuna intenzione di perdere tempo al punto da aver eliminato subito le ragazze per le quali non nutriva interesse, si sta concentrando su alcune corteggiatrici.

Nella puntata in onda oggi, il tronista avrà un confronto con Marika, la ragazza con cui è uscita in esterna lasciando a casa Gaia. Valery, invece, stanca di restare a casa e sicura di non piacere abbastanza al tronista, ha deciso di autoeliminarsi.

