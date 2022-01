Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 gennaio: nuovo pretendente per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 gennaio

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per Gemma Galgani. Durante la prima puntata di Uomini e Donne, Gemma ha chiuso definitivamente con Leonardo da cui si è sentita presa in giro. La dama di Torino ha accusato il cavaliere di non aver mai provato un reale interesse per lei e di aver deciso di corteggiarla per popolarità. Dopo un durissimo confronto Gemma ha deciso di tornare al suo posto e di chiudere definitivamente con lui. Nuovamente senza pretendenti, cosa farà Gemma?

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani fidanzati dopo Uomini e donne/ Dediche e...

La dama di Torino è pronta a rimettersi in gioco per cercare nuovamente l’amore sperando che sia la persona giusta. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 13 gennaio, Gemma incontrerà nuove pretendenti? Tra le protagoniste del trono over, Gemma è sicuramente una delle dame più corteggiate: per lei, dunque, arriverà un nuovo pretendente pronto a conquistarla?

LUCA SALATINO NON É LA SCELTA DI ROBERTA ILARIA GIUSTI/ Uomini e Donne: il trono...

Uomini e Donne: la prima puntata di Luca Salatino?

Quella in onda oggi sarà la prima puntata di Uomini e Donne senza Roberta Ilaria Giusti che ha concluso il proprio percorso dopo averscelto Samuele Carnieri con cui ha deciso di cominciare un percorso di vita insieme. Quella in onda oggi potrebbe così essere la prima puntata di Luca Salatino come tronista. L’ex corteggiatore di Roberta ha deciso di accettare il trono che gli è stato offero da Maria De Filippi. Per Luca, dunque, sarà la prima puntata di Luca come tronista?

Per il trono over, invece, oltre ai nuovi cavalieri e alle nuove dame, potrebbero accomodarsi al centro dello studio alessandro e Pinuccia che sono sempre più amati dal web, ma anche Armando Incarnato, rimasto in panchina durante le prime puntate trasmesse dopo la pausa natalizia.

Scelta Roberta Ilaria Giusti è Samuele Carniani/ Uomini e Donne, la mamma di lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA