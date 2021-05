Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 maggio: Gemma e Giacomo protagonisti?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 maggio

Uomini e donne torna in onda oggi, mercoledì 12 maggio, con una nuova puntata, ma chi saranno i protagonisti dell’appuntamento di oggi? Una domanda a cui è particolarmente difficile rispondere. Le anticipazioni non sono molto dettagliate e non si sa chi siederà al centro dello studio. Tuttavia, oggi, il protagonista potrebbe essere Giacomo Czerny. Dopo il momento dedicato a Massimiliano Mollicone che ha ricevuto la dichiarazione d’amore di Vanessa, oggi, il protagonista potrebbe essere proprio Giacomo che sta continuando a conoscere Martina e Carolina e che sembra abbia ancora tanti dubbi su chi scegliere. Se al centro dovesse sedersi proprio Giacomo, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, saranno mostrate le bellissime esterne che il tronista ha fatto con le sue corteggiatrici con cui annuncerà di voler trascorrere una giornata intera prima della scelta.

Gemma Galgani delusa da Aldo?

Gemma Galgani non si accomoda al centro dello studio da qualche puntata. La dama del trono over stava uscendo con aldo il quale, tuttavia, dopo aver provato a corteggiarla, senza successo, ha espresso un apprezzamento nei confronti di Isabella Ricci e Sara Zilli. Gemma, tuttavia, pare abbia continuato a sentire Aldo e, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, sembra che la situazione sia cambiata. Gemma, infatti, racconterà di provare qualcosa per Aldo il quale, tuttavia, ribadisce di essere interessato ad Isabella. La Ricci, però, deciderà di non intromettersi tra i due mentre Aldo ammetterà di considerare Gemma solo un’amica. Sarà davvero questa, dunque, la puntata che sarà trasmessa oggi? Non essendoci anticipazioni ufficiali, non ci resta che aspettare l’inizio dell’appuntamento odierno per scoprirlo.

