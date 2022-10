Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: nuovo bacio per Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 12 ottobre, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata in cui non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Se la puntata di ieri è stata dedicata a Gemma Galgani che ha chiuso con Santino e a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che hanno deciso di tornare a frequentarsi, cosa accadrà nella puntata in onda oggi? Secondo le anticipazioni della puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, nel corso della puntata in onda oggi, si accomoderà Ida Platano.

Dopo aver messo un punto definitivo alla sua frequentazione con Alessandro Vicinanza e alla storia con Riccardo Guarnieri, Ida ha cominciato ad uscire con nuovi cavalieri del parterre. Cosa sarà successo tra la dama e il cavaliere? Per Ida sarà arrivato un nuovo colpo di fulmine? La Platano avrà voltato definitivamente pagina?

Alessio si dichiara a Lavinia a Uomini e Donne

Nel corso della puntata, al centro dello studio, si accomoderanno altri cavalieri e altre dame del trono over, ma anche i tronisti. Maria De Filippi potrebbe così chiamare al centro dello studio le troniste Federica Aversano e Lavinia. Quest’ultima sta conquistando sempre di più il cuore del pubblico per la schiettezza con cui si rapporta ai suoi corteggiatori. Per Lavinia, così, arriverà la prima dichiarazione. Alessio, infatti, uno dei corteggiatori, si dichiarerà a Lavinia scegliendo di portare avanti solo la conoscenza con lei.

Sta diventando sempre più difficile, invece, il percorso di Federica Aversano che non è ancora riuscita a legarsi a nessun corteggiatore. Molto diffidente, la tronista sta facendo fatica a fidarsi dei suoi pretendenti tra i quali c’era proprio Alessio con cui ha fatto un’esterna. Come reagirà la Aversano di fronte alla scelta di Alessio di corteggiare solo Lavinia?

