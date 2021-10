Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: Gemma contro Tina?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 ottobre

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 13 ottobre, alle 14.45 su canale 5? Come sempre non mancheranno le battute tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista continua a stuzzicare la dama di Torino coinvolgendola anche nelle situazioni di altri protagonisti. Durante la presentazione di Achille, un nuovo cavaliere del trono over, Tina Cipollari non ha perso occasione per stuzzicare Gemma che ha risposto per le rime dando il via al solito siparietto.

Gemma, nonostante tutto, continua a credere nell’amore e aspetta con fiducia l’arrivo di un pretendente con cui iniziare una vera frequentazione. Per la dama di Torino, dunque, nella puntata odierna, arriverà un nuovo pretendente? Gemma attende fiduciosa così come Tina Cipollari sempre protagonista della trasmissione.

Uomini e Donne: Diego e Joele Milan al centro dello studio?

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che stanno conquistando popolarità c’è sicuramente Diego che ha chiuso con Vittoria e che con il suo carattere schietto e sincero ha già portato a casa la fiducia del pubblico, di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. Non decolla, invece, il trono classico. Tra i quattro protagonisti, l’unica che sta regalando emozioni è Andrea Nicole che si è tuffata a capofitto nella ricerca dell’amore.

Diversamente il trono di Joele Milan non sta ottenendo il successo sperato e, dopo settimane di attesa, oggi potrebbe essere la sua ultima puntata. Il pubblico del dating show di canale 5 attende da tempo la messa in onda della puntata in cui Maria De Filippi affronta Joele dopo il tentativo di quest’ultimo di avere contatti lontano dalla trasmissione con una corteggiatrice. Quel momento arriverà oggi?

