Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 14 gennaio 2024: arrivano due nuovi cavalieri per Gemma

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 14 gennaio 2025, si scopre che ci saranno tantissimi risvolti interessanti nelle vicende dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Spazio avranno, infatti, dame e cavalieri storici come Gemma Galgani che dopo la brusca chiusura della conoscenza con Fabio Cannone cercherà di voltare pagina e per lei saranno in arrivo due nuovi cavalieri pronta a corteggiarla. E tra l’altro dalle anticipazioni si scopre che uno dei due avrà un’animata discussione con Tina Cipollari. Insomma sono in arrivo dei nuovi corteggiatori per Gemma Galgani, sarà la volta buona che incontri l’uomo della sua vita?

Uomini e Donne, scelta di Martina De Ioannon è Ciro: reazione ex fidanzato Raul Dumitras spiazza/ "Spero..."

E sempre a proposito di Trono Over di Uomini e Donne spazio avrà anche l’ex cavaliere di Gemma Galgani, Fabio Cannone. Dopo la fine della frequentazione con la dama torinese l’italo canadese ha conosciuto altre donne, la prima è stata Eleonora, ma tra i due è nata solo un’amicizia, mentre adesso sta conoscendo meglio Ida Linda ma le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che anche la loro conoscenza non andrà a buon fine, o meglio non si tramuterà in qualcosa di più serio. I due rimarranno solo buoni amici e per Fabio arriverà una nuova dama. Sabrina, invece, dopo aver chiuso con Diego conoscerà un nuovo cavaliere.

Michele Longobardi rompe il silenzio dopo la cacciata a Uomini e Donne/ "Persone cattive e approfittatrici"

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 14 gennaio 2025: Gianmarco freddo e distaccato con Martina

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 14 gennaio 2025, si scopre inoltre che cosa succederà nel Trono Classico dopo il clamoroso colpo di scena andato in onda ieri. Michele Longobardi dopo essere stato smascherato dalla sua ex corteggiatrice Mary è finito al centro di una segnalazione di Alessandra Somensi, anche lei ex volto del programma, che ha rivelato che i due si sono sentiti e frequentati fuori dal programma. Alla luce di tutto, Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne e così è finito il suo Trono.

Scelta Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Uomini e Donne/ Le prime parole di lei

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, invece, spazio avranno le altre due troniste. Martina De Ioannon che uscirà in esterna con Gianmarco. Il giovane romano, però, si mostrerà freddo e distaccato tanto che la giovane deciderà di ballare con Ciro. In realtà vi anticipiamo che ieri si è svolta la registrazione della scelta di Martina che tra i due corteggiatori ha scelto Ciro Solimeno. È stato il 23enne partenopeo ha conquistarle il cuore.

Uomini e Donne, cosa succederà nella puntata di oggi? Scontro tra Tina Cipollari e Gianluca Costantino

Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, infine, rivelano che nella puntata di oggi del dating show condotto da Maria De Filippi si parlerà anche del Trono di Francesca Sorrentino, oltre a Gianmarco Meo per lei sono scesi dei nuovi corteggiatori nelle ultime settimane. Ebbene l’opinionista avrà un’accesa discussione proprio con uno di loro. Ci sarà una lite tra Tina Cipollari e Gianluca Costantino in studio perché l’opinionista accuserà il giovane di essere falso, impostato e attento solo alle telecamere. L’appuntamento con il programma è per oggi alle 14.45 su Canale5 ma la puntata è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty.Tv vi sono dei contenuti esclusivi.