Scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è Ciro Solimeno, la reazione dell’ex fidanzato Raul Dumitras spiazza

Ieri c’è stata la registrazione della scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. La tronista romana dopo un trono molto appassionante e avvincente tra i due corteggiatore ha scelto il 23enne napoletano. C’era molta attenzione e curiosità sul trono ed a molti non sono sfuggiti le reazioni dei diretti interessati e degli amici e parenti sui social. Ed a sorpresa è arrivata anche la reazione di Raoul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon. La coppia è diventata nota grazie alla partecipazione in una scorsa edizione di Temptation Island in cui i due si sono lasciati.

Dopo l’avventura nel reality condotto da Filippo Bisciglia, Martina approda come tronista a Uomini e Donne, durante il suo percorso ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatori: Ciro e Gianmarco scegliendo il primo. E poco dopo le anticipazioni sulla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è arrivata l’inaspettata reazione di Raul Dumitras con una stories su Instagram in cui senza fare nomi ha ammesso: “Non chiedetemi cosa ne penso, cosa ne posso pensare? Era scontato, ovvio. Cosa ci si può aspettare? Era chiaro che andasse così” Per poi aggiungere sulle sue dichiarazioni tale testo: “Spero solo che i miei discorsi vengano ancora più capiti”. Non è chiaro però, nello specifico, a cosa si riferisca.

Uomini e Donne, Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon commenta la sua scelta

La reazione di Raul Dumitras alla scelta di Martina appare spiazzante e inaspettata soprattutto perché il giovane non ha mai commentato il percorso della sua ex ad eccezione di una breve storia all’inizio in cui augurava alla tronista di ‘ritrovare la leggerezza’. In quell’occasione, infatti, Raoul le aveva augurato nel dettaglio: “Le auguro di fare una bella esperienza. È bella e intelligente, si troverà a suo agio. Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto.” Adesso Martina è pronta a voltare pagina e vivere una nuova avventura con Ciro Solimeno, che sia l’inizio di una lunga storia d’amore?