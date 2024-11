Uomini e Donne anticipazioni, puntata di oggi 14 novembre 2024: Martina fa da Ciro

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne che come sempre andrà in onda anche oggi, lunedì 14 novembre 2024, sempre a partire dalle 14.45 circa su Canale5. Protagonisti del dating show saranno come sempre le dame e i cavalieri del Trono Over e tronisti e corteggiatori del Trono Classico. Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che si continuerà dal punto in cui il programma si era interrotto ieri, con Martina che si recherà alla stazione per cercare di chiarire con Ciro.

Nello specifico, nella puntata andata in onda ieri pomeriggio di Uomini e Donne si è visto Martina De Ioannon eliminare il suo corteggiatore Mattia Cacchione dal suo trono e, subito dopo, uscire dallo studio per andare a riprendere Ciro. Ed oggi si vedrà il ritorno di Ciro Solimeno in studio, i due si chiariranno e Martina deciderà di portarlo in esterna scatenando la gelosia degli altri corteggiatori, soprattutto di Gianmarco. E dagli spoiler si scopre che durante l’esterna scatterà il primo bacio tra Martina e Ciro.

Molto movimentato sarà anche il Trono Over nella puntata di oggi del dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni Uomini e Donne rivelano che al centro dello studio ci saranno Vincenzo e Ilaria. I due escono insieme già da qualche mese e la loro conoscenza sembra proseguire a gonfie vele senza intoppi e proprio per questo quando la coppia si accomoderà al centro dello studio per parlare della loro frequentazione, Tina chiederà loro se forse non sarebbe il caso di lasciare il programma.

Incalzati da Tina Cipollari, Vincenzo e Ilaria dichiareranno di non essere ancora proprio per fare questo passo e ne nascerà un’accesa discussione tra il cavaliere e la dama del Trono Over e l’opinionista che è nota per il suo carattere esuberante e peperino. Insomma ci sarà una vera e propria lite tra Tina Cipollari contro Ilaria e Vincenzo al termine della quale, stando a quanto riportando le anticipazioni Uomini e Donne, i due abbandoneranno la trasmissione.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi, 14 novembre 2024

Svelato tutto quello che accadrà nella puntata di oggi di Uomini e Donne non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa e è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre sul sito di Witty Tv sono disponibili clip esclusive, interviste ed altri spezzoni.