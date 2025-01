Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 gennaio 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, con una nuova puntata. Al centro dello studio c’è ancora Francesca Sorrentino che sta conoscendo non solo Gianmarco con cui la frequentazione va avanti da diversi mesi ma anche Gianluca Costantino, arrivano in studio nelle ultime settimane dopo la sua richiesta di conoscere nuovi ragazzi. Nonostante sia appena arrivato, Gianluca mostra subito un forte interesse e, in esterna, la tronista si lascia andare abbracciandolo a lungo. In studio, però, scoppia la discussione con Gianmarco il quale mette in difficoltà il rivale chiedendogli il giorno del compleanno di Francesca. Tra i due corteggiatori parte un botta e risposta che coinvolge anche Tina Cipollari.

La bionda opinionista non crede affatto all’interesse di Gianluca per Francesca e lo invita a correggere il copione. Tina, infatti, è convinta che stia recitando e che stia facendo di tutto per emergere in tv. Dopo una discussione, salta fuori che, in passato, Gianluca aveva già provato a corteggiare un’altra tronista. Nonostante tutto, Francesca non cambia idea e continua a credergli.

Alessio Pili Stella chiude con Francesca a Uomini e Donne

Spazio, poi, ancora al trono over di Uomini e Donne. Al centro dello studio tornerà ad accomodarsi Alessio Pili Stella che, nonostante varie discussioni, sta ancora conoscendo Francesca. Nella puntata odierna, però, tutto cambia. Dopo un confronto intenso, la dama e il cavaliere sono arrivati alla conclusione che lei è molto più presa di lui. Motivo che spinge Alessio a fare un passo indietro non sentendosi pronto a ricambiare il sentimento che prova nei suoi confronti Francesca.

Una scelta che, però, scatena la dura reazione dello studio che si scaglia contro il cavaliere. Alessio viene attaccato per aver chiuso dopo aver avuto un rapporto intimo con Francesca quando si è reso conto dei sentimenti della dama. Francesca, di fronte a tale atteggiamento, decide di chiudere. Per Alessio, poi, arriva una nuova dama ma lui decide di non trattenerla.

