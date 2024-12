Alessio Pili Stella, la storia del cavaliere a Uomini e Donne

Tornano ad accendersi i riflettori di Uomini e Donne su Alessio Pili Stella, altro volto longevo del dating show condotto da Maria De Filippi. L’uomo ha 45 anni ed è noto al pubblico di Uomini e Donne soprattutto per la relazione nata con Claudia Lenti. Un vero e proprio amore, che ha portato la coppia a decidere di lasciare lo studio di Canale 5 per vivere fuori la loro storia d’amore. Relazione che, tuttavia, non ha avuto seguito.

Qualche tempo dopo, Alessio Pili Stella ha allora deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne, tornando nel parterre del Trono Over. Qui, nelle ultime settimane ha iniziato a conoscere Prasanna, ma la loro frequentazione non ha avuto successo. Alessio, anzi, ha ammesso di voler conoscere anche altre dame, motivo per il quale ha iniziato ad uscire con Francesca, Gloria e Morena, ammettendo poi di essere attratto da tutte e tre.

Alessio Pili Stella diviso tra Agnese e Francesca a Uomini e Donne

Quando tra Alessio e Gloria prima e il cavaliere e Francesca poi è scattato un bacio, due delle tre le dame si sono arrabbiate e hanno deciso di chiudere la conoscenza con lui. Nella puntata del 19 dicembre 2024, Alessio Pili Stella torna al centro dello studio di Uomini e Donne per aggiornare il pubblico sulle sue ultime frequentazioni. Il cavaliere sta uscendo con Agnese e Francesca, ma anche oggi sorgeranno degli intoppi e, soprattutto, l’arrivo di un altro cavaliere.