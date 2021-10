Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 15 ottobre: Joele Milan cacciato! Arriva l’atteso momento

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 15 ottobre: Maria caccia Joele Milan dal programma!

Uomini e Donne torna in onda oggi con l’ultima puntata setttimanale. Dopo giorni di attesa, finalmente, nell’appuntamento odierno con il dating show, ci sarà spazio per Joele Milan. Per il tronista, quella in onda, sarà l’ultima puntata del suo trono. Nessuna scelta anticipata, tuttavia, per il tronista che di fronte ad un filmato non avrà altra scelta che abbandonare la trasmissione. Dopo lo spazio dedicato ad Andrea Nicole e al suo bacio con Ciprian, Maria De Filippi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe dare spazio al momento di Joele.

Andrea Nicole, bacio con Ciprian a Uomini e Donne/ "É stato dolce, ma eri trattenuta"

La conduttrice mostrerà così un filmato in cui il tronista, durante un ballo, chiede alla corteggiatrice Ilaria Melis di seguire il suo migliore amico sui social per potersi sentire e vedere senza telecamere. Nonostante le spiegazioni del caso, Maria De Filippi spiegherà di non avere più fiducia e, indirettamente, il tronista sarà invitato a lasciare la trasmissione.

Marika Geraci, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ "Sei finta e falsa"

Uomini e Donne: Ida Platano esce con Diego?

Non solo il trono classico nella nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dell’ultimo appuntamento settimanale del programma di Maria De Filippi ci sarà spazio anche per il trono over. Ida Platano, chiusa la frequentazione con Marcello, ha mostrato interesse per Diego il quale ha chiuso prima con Vittoria e poi con Jessica. Il cavaliere romano ha gradito l’apprezzamento di Ida: i due saranno usciti insieme?

Momento particolare, inoltre, anche per Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano ha chiuso definitivamente con Marika, ma la dama più volte ha ribadito di essere davvero interessata a lui. I due avranno deciso di riprovarci? Occhi puntati, inoltre, anche su Isabella Ricci.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio con Costabile: la mummia di Tina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA