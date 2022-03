Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Ida Platano chiude con Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 marzo

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo. Alle 14.45 su canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata in cui la protagonista indiscussa potrebbe essere ancora Ida Platano. La dama del trono over, da diverse settimane, frequenta Alessandro, un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Le ultime uscite tra i due, tuttavia, hanno portato a galla una serie di incomprensioni che portano sempre a diverse discussioni. Nella puntata trasmessa ieri, Ida ha ribadito di non gradire alcuni atteggiamenti di Alessandro il quale, a sua volta, ha discusso con Armando.

Dalle anticipazioni della registrazione della puntata che dovrebbe andare in onda oggi e che sono state pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Ida e Alessandro dovrebbero tornare al centro dello studio per raccontare nuovi dettagli sul loro rapporto. I due hanno rimandato il weekend a Palermo e c’è stato un nuovo scontro.

Uomini e donne, Tina Cipollari contro Pinuccia

Non solo Ida Platano. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi dovrebbe concedere ancora spazio anche alla signora Pinuccia che, dopo aver chiuso la conoscenza con Alessandro, nella scorsa puntata, ha incontrato un signore che era pronto a corteggiarla. Pinuccia, tuttavia, non ha accettato la corte scatenando la reazione di Tina Cipollari. La bionda opinionista, così, nella puntata odierna, dovrebbe tornare a scontrarsi con Pinuccia. Come reagirà la dama?

Per quanto riguarda il trono classico, invece, al centro dello studio potrebbe accomodarsi Matteo Ranieri che, al termine della scorsa puntata ha lasciato lo studio per raggiungere Federica e convincerla a tornare in trasmissione. Ci sarà riuscito o la corteggiatrice avrà deciso di abbandonare definitivamente il programma?

