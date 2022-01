Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: nuove esterne per Matteo Ranieri

Torna con un altro imperdibile appuntamento Uomini e Donne. Dopo la scelta di Roberta Giusti, continueremo a seguire il percorso di Luca Salatino e vedremo le esterne fatte da Matteo Ranieri che continua a trovarsi molto bene con Martina, con Federica, ma anche con Denise. Per Luca Salatino sono arrivate le prime corteggiatrici e oggi il tronista potrebbe avere l’occasione di ballare con qualcuna e iniziare a conoscerle. Addirittura oggi Luca potrebbe già decidere di eliminare qualcuna sulla base dell’impatto fisico. Grande protagonista della puntata sarà però Matteo Ranieri. Il tronista è uscito con Martina e Federica e non è escluso che possa arrivare presto ad una scelta.

Spazio anche al trono Over. Gemma Galgani si prepara a tornare al centro dello studio, questa volta per parlare di Stefano o per ricevere qualche nuovo corteggiatore. L’approccio con il primo non è stato dei migliori, infatti la Dama si è mostrata molto fredda e distaccata nei suoi confronti e ha dichiarato di non voler bruciare le tappe con Stefano, considerando anche il malo modo in cui si è conclusa la frequentazione con Leonardo. Per quanto riguarda il trono Over, sarà protagonista Biagio Di Maro, il quale ha perso la testa per Elena e pretende da lei l’esclusiva.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 gennaio: Gemma ancora protagonista

Ricordiamo che nella puntata di ieri, 17 gennaio, Gemma Galgani ha ricevuto una sorpresa: il ritorno in studio di Leonardo. Il cavaliere, dopo averle mandato delle rose, ha deciso di tornare in studio per chiedere scusa a Gemma: “Ti chiedo di metterci una pietra sopra e ricominciare, piano piano, bisogna ricominciare a frequentarsi e uscire. Questa sera, se me lo permetti, ti inviterei subito ad uscire”, ha ammesso Leonardo. Le parole di Leonardo hanno messo in subbuglio Gemma Galgani. A quel punto Tina Cipollari è sbottata contro Gemma a Uomini e Donne, asserendo di credere che per l’ennesima volta abbia dimostrato di non avere alcuna personalità: “Gemma sei una donna priva di personalità, priva di carattere, priva di ogni cosa…Ma puoi stare mezz’ora a dire no e si? Deciditi”. Oggi scopriremo cos’è accaduto invece tra la Galgani e Stefano: ci sarà stato un avvicinamento?

