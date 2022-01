Tina Cipollari vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne “Zerbino d’Italia, cornuta e usata…”

Uomini e Donne, nuovo scontro tra Tina e Gemma

Nuove scintille a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima ritrova Leonardo, tornato nel programma per chiederle scusa e di avere una seconda occasione per dimostrarle che il suo interesse è vero. La dama fatica a fidarsi del cavaliere, motivo per il quale prende tempo prima di rispondere se andare a cena insieme o meno. Tentennamenti durati diversi minuti che portano l’opinionista di Maria De Filippi a sbottare duramente.

«Sei una donna priva di personalità e carattere. Puoi stare 40 minuti a dire no e forse. Ma deciditi! Ti sei alzata come una belva l’altra volta, hai alzato la voce, hai alzato un putiferio… Oggi stai lì dimessa», urla Tina Cipollari. La conduttrice di Uomini e Donne prova a placarla, ma ogni tentativo è inutile.

Tina vs Gemma “Ti sei fatta torturare dagli uomini…”

«Ti interessa? Non guardare quello che ha fatto, perché ti sei fatta torturare dagli uomini. Sei stata lo zerbino di mezza Italia. Sei stata cornuta, usata… di tutto ti hanno fatto», prosegue Tina Cipollari. Parole durissime a cui Gemma Galgani non ha trovato la forza di rispondere. Ci ha pensato Maria De Filippi a provare a far tornare la calma a Uomini e Donne, ma i primi tentativi sono andati a vuoto.

«Ora ti metti lì a sottolineare due cose per una signora che non si sa neppure se ha detto la verità. Maria, io sto per uscire dallo studio, sono stanca di aspettare! Che deve fare?». Quando Gemma decide di uscire con Leonardo sbotta di nuovo: «Hai visto, è tutta una messa in scena. Si voleva far supplicare. La deve supplicare. Una sofferenza peggio di un parto».

