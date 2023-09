Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 settembre: lite furiosa tra Tina Cipollari ed Elio

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 18 settembre

Prime esterne per i tronisti Brando e Cristian Forti nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 18 settembre. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo le prime esterne di Manuela Carriero, Maria De Filippi mostrerà al pubblico le prime esterne fatte dai tronisti. Brando è uscito con Beatrix, una corteggiatrice che, nelle prossime puntate, sarà al centro di un triangolo che coinvolgerà anche Cristian Forti. La prima esterna tra Brando e Beatrix è andata bene e il tronista decide di continuare a conoscerla.

Cristian, invece, è uscito con un’altra ragazza, ma non si sa come sia andata l’esterna. Per scoprire le prime impressioni dei tronisti sulle corteggiatrici che hanno accettato di partecipare all’appuntamento al buio decidendo, poi, di restare, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata odierna che regalerà veri colpi di scena grazie a Tina Cipollari.

Elio e Tina Cipollari: furiosa lite a Uomini e Donne

Occhi puntati su Tina Cipollari nella nuova puntata di Uomini e Donne. La bionda opinionista, come svela Lorenzo Pugnaloni, sarà la protagonista di una furiosa lite con Elio, il cavaliere con cui, nella scorsa stagione, si era scontrata più volte. A scatenare il nuovo scontro saranno dei cannoli alla siciliana che la Cipollari distribuirà al pubblico. Elio, intollerante ai latticini, vedrà nel gesto di Tina una frecciatina nei suoi confronti dando il via ad un durissimo botta e risposta.

Inoltre, Elio accuserà Tina di non aver ricambiato il suo saluto scatenando la reazione di Tina Cipollari. I due daranno il via ad una discussione dai toni infuocati nel corso della quale i due si recrimineranno anche cose avvenute nella scorsa stagione del dating show di canale 5.

