Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: secchio d’acqua su Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 ottobre

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuova lite in arrivo tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Il dating show di canale 5 torna in onda oggi con un nuovo appuntamento in cui non mancheranno i colpi di scena. La puntata in onda oggi dovrebbe essere quella registrata lo scorso 3 ottobre anche se non ci sono anticipazioni ufficiali. Salvo colpi di scena, tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni riportate da Blasting News, le protagoniste della puntata odierna dovrebbero essere Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio con Costabile: la mummia di Tina...

La dama di Torino, dopo le prime delusioni della stagione, ha dato il via ad una frequentazione con Costabile non nascondendo il suo entusiasmo per l’arrivo improvviso nella sua vita del cavaliere che, pare, ricambiare le sue attenzioni. Una conoscenza sulla quale, tuttavia, Tina non ripone grande fiducia. Ma cosa accadrà esattamente nella puntata in onda oggi?

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina per Maurizio: "Vai a fare merenda"

Uomini e Donne, gavettone di Tina Cipollari su Gemma Galgani?

Cosa accadrà, dunque, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani? Salvo colpi di scena dell’ultima ora, come riporta Blasting news pubblicando le anticipazioni della registrazione della puntata del 3 ottobre, la bionda opinionista dovrebbe sorprendere Gemma con un secchio d’acqua gelata. A quanto pare, tutto dovrebbe accadere nel corso di una sfilata anche se non ci sono dettagli in merito.

Tale momento, tuttavia, potrebbe essere trasmesso al termine della settimana. Se così fosse, ci sarebbe spazio per le altre storie del trono over come quella di Ida Platano, ma anche di Armando Incarnato che non trovano pace in amore. Per vedere, dunque, cosa accadrà esattamente in puntata, non ci resta che attendere le 14.45.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina, Isabella e Pierluigi: "Asfaltata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA