Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 novembre: delusione per Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 novembre

Uomini e Donne, dopo la pausa per la Festività di Ognissanti, torna in onda oggi martedì 2 novembre, con una nuova puntata. Quella in onda oggi dovrebbe essere la puntata registrata lo scorso 17 settembre e che ha visto come prima protagonista Gemma Galgani. Come svelano le anticipazioni della registrazione di Isa e Chia, salvo clamorosi colpi di scena, la puntata in onda oggi si aprirà con Gemma Galgani. Maria De Filippi manderà in onda un rvm in cui la dama si lamenterà dell’atteggiamento di Costabile, il cavaliere che frequenta da qualche settimana.

Gemma accuserà Costabile di non essere presente e di non aver risposto ai suoi messaggi del buongiorno e della buonanotte. Il cavaliere si difenderà svelando di aver fatto di più per lei di un semplice messaggio come invitarla a trascorrere un periodo di vacanza insieme. Costabile, così, accusa Gemma di voler chiudere solo per non rischiare di dover lasciare la trasmissione dando così ragione a Tina Cipollari.

Uomini e Donne: bacio per Ida Platano

Se per Gemma Galgani non sarà una bella puntata, quella di Uomini e Donne in onda oggi, al contrario, regalerà delle gioie ad Ida Platano. La dama, dopo aver definitivamente chiuso la storia con Marcello, ha cominciato a frequentare Diego Tavani con cui il rapporto procede a gonfie vele. Come raccontano le anticipazioni di Isa e Chia, nella puntata di oggi, la dama e il cavaliere racconteranno i dettagli del loro appuntamento durante il quale c’è stato anche un bacio.

Spazio, inoltre, al trono classico. Dopo la scelta di Matteo Fioravanti, sul trono, sono rimaste Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole. Chi, tra le due troniste, si accomoderà per prima al centro dello studio? Dalle anticipazioni pare Roberta che, con un bacio a Samuele farà versare lacrime amare a Luca.

