Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 gennaio 2022: prime esterne per Luca

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 gennaio 2022

Oggi, 20 gennaio 2022, torna Uomini e Donne su Canale 5 con un’altra puntata ricca di colpi di scena. Ci siamo lasciati ieri con il ritorno in studio di Angela e Antonio, una coppia del Trono Over che ha lasciato lo studio poche settimane fa ma è già convolata a nozze. Un sogno, questo, anche per Gemma Galgani, che ha invece deciso di chiudere sia la conoscenza con Stefano che quella con Leonardo.

Nella puntata di oggi potremmo però ritrovarla al centro dello studio di Canale 5, magari perché è arrivato per lei qualche nuovo pretendente. Per la Galgani, infatti, al momento in studio non ci sono corteggiatori: che oggi sia per lei un giorno fortunato da questo punto di vista? Al centro dello studio potremmo oggi ritrovare anche la sua cara amica Ida Platano.

Prime esterne per Luca Salatino a Uomini e Donne

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Ida Platano ha accolto in studio un nuovo cavaliere, sceso col desiderio di poterla conoscere. La dama, colpita dal suo aspetto fisico e dallo sguardo in particolare, ha deciso di dare una possibilità a questa conoscenza. Oggi potremmo dunque scoprire com’è andata la loro prima esterna. Grande protagonista di questi ultimi appuntamenti è stato poi Biagio. Il cavaliere si è ritrovato al centro di numerose polemiche per il comportamento avuto nei confronti di Elena: che abbiano avuto un nuovo chiarimento dietro le quinte? Sarà poi il tempo di vedere i primi incontri fuori dallo studio di Uomini e Donne per il nuovo tronista Luca Salatino: che sia già rimasto colpito da qualche corteggiatrice? Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 per scoprirlo!

