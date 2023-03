Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 marzo: Gemma e Silvio chiudono?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 20 marzo

Dopo la puntata dedicata alla scelta di Federico Nicotera e la pausa di venerdì 17 marzo per lasciare spazio ad uno speciale dedicato al serale di Amici 22, Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 20 marzo, con una nuova e attesissima puntata. Quella che dovrebbe andare in onda oggi è la prima parte della registrazione del 18 marzo. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio potrebbero tornare ad accomodarsi Gemma Galgani e Silvio. La dama di Torino ha iniziato a frequentare il cavaliere, giunto in trasmissione esclusivamente per lei, da qualche settimana.

Tra la dama e il cavaliere ci sono stati baci e momenti di coccole e tenerezze anche se Silvio non nega che vorrebbe qualche attenzione più intima da parte di Gemma. Da parte sua, la Galgani si è piò volte lamentata del linguaggio “troppo colorito” di Silvio ammettendo di sentirsi anche in imbarazzo per il suo modo di fare. Nella puntata in onda oggi, i due dovrebbero raccontare i dettagli del soggiorno che hanno trascorso in un centro benessere e il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.

Nuove conoscenza per Riccardo Guarnieri?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe concedere anche spazio a Riccardo Guarnieri. Dopo la fine della conoscenza con Gloria Nicoletti, il cavaliere pugliese ha tentato di conoscere meglio Cristina la quale, tuttavia, ha rifiutato di avere una frequentazione che non fosse amichevole. Nel corso del nuovo appuntamento, per Riccardo, in studio, potrebbe arrivare una nuova dama: sarà finalmente quella giusta?

Spazio, poi, al trono classico. In attesa della fatidica scelta di Lavinia Mauro che non ha ancora annunciato una data, al centro dello studio potrebbero esserci Nicole Santinelli e Luca Daffrè per il quale centinaia di ragazze stanno chiamando la redazione per poterlo conoscere.

