Chi è la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne/ Alice o Carola?

Uomini e donne, Federico Nicotera pronto alla scelta tra Alice e Carola

Il countdown è quasi finito e, tra non molto, scopriremo quale sarà la scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne. Il tronista è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione, segnata soprattutto da numerosi forfait. Due dei tronisti iniziali del programma, infatti, hanno deciso di abbandonare il percorso in corsa, non avendo trovato l’anima gemella: trattasi di Federica Aversano e Federico Dainese. Se da un lato Lavinia Mauro è sempre più in bilico tra Alessio Corvino ed Alessio Campoli, a dover prendere una decisione è anche Federico.

Nella puntata di oggi, infatti, assisteremo alla sua scelta. Sin dall’inizio del suo percorso, il tronista ha approfondito una doppia conoscenza con due corteggiatrici in particolare: Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Entrambe hanno manifestato un reale interesse per il ragazzo, affrontando diverse esterne con lui. Nicotera, dal canto suo, ha sin dall’inizio affrontato un percorso parallelo per comprendere chi tra le due corteggiatrici possa essere realmente la sua anima gemella. Ora che la scelta è imminente, il bivio davanti a lui dovrà trasformarsi in una strada certa e ben definita.

Alice Barisciani e Carola Carpanelli, chi è la scelta di Federico Nicotera?

Ma chi sarà la scelta di Federico Nicotera tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli? Il tronista ha approfondito una conoscenza con le due corteggiatrici sin dall’inizio del suo percorso: due ragazze differenti e due personalità differenti, che l’hanno messo in seria difficoltà sino a pochi giorni prima della scelta. Solo nell’ultimo periodo, in realtà, qualche segnale ha fatto pensare che la scelta potesse essere Carola. Non solo la lettera strappalacrime della bionda corteggiatrice, in cui ha dichiarato apertamente il sentimento che prova per lui, ma anche le lacrime di Alice nel corso di quella puntata.

Dopo la lettera, infatti, Federico aveva scelto di ballare con Carola scatenando la reazione di Alice, che aveva abbandonato lo studio in lacrime. La Barisciani è sin da subito sembrata realmente innamorata del tronista che, dal canto suo, nell’ultimo periodo ha rivolto maggiormente le proprie attenzioni verso Carola. In questo clima di incertezza, Federico dovrà sciogliere ogni riserva e rivelare, una volta per tutte, chi potrebbe essere la donna della sua vita.











