Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 settembre: nuove troniste Federica Aversano e Lavinia Mauro

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 settembre 2022

L’attesa è finalmente finita. Oggi, martedì 20 settembre, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e donne. La nuova stagione del dating show di canale 5 parte proprio oggi con una prima puntata assolutamente imperdibile. In studio, oltre a Maria De Filippi, ci saranno, come sempre, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Proprio quest’ultima sarà una protagonista indiscussa della puntata dando il via alle prime discussioni con i protagonisti del trono over. Come svelano le anticipazioni della puntata registrata lo scorso 30 agosto e pubblicate da Lorenzo Pugnaloni della pagina “Uominiedonneclassicoeover”, infatti, Tina accoglierà Gemma Galgani commentando la sua scelta di non sottoporsi a nessun ritocchino e dando il via al primo battibecco della stagione.

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, inoltre, tra le dame, ci saranno nuovamente Ida Platano, Catia Franchi, ma anche la signora Pinuccia. nel corso della puntata di oggi di Uomini e donne, proprio Gemma, si accomoderà al centro dello studio per incontrare Didier, un signore di Lugano che vuole conoscerla.

Uomini e donne: la presentazione delle troniste Federica e Lavinia

Dopo lo spazio dedicato al trono over, non mancherà, naturalmente, il momento dedicato al trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi, infatti, procederà alla presentazione delle nuove troniste che saranno le indiscusse protagoniste del trono rosa. La prima a presentarsi al pubblico, come tronista, dopo l’esperienza vissuta da corteggiatrice, sarà Federica Aversano. La non scelta di Matteo Ranieri e mamma di un bambino, comincerà così la sua avventura sul trono sperando di concludere la nuova avventura con l’amore. La sua presenza attirerà l’attenzione di alcuni cavalieri del trono over di Uomini e Donne, in primis Riccardo Guarnieri.

Spazio, poi, alla seconda tronista che, dopo la presentazione in video, entrerà in studio. Accanto a Federica si accomoderà così Lavinia Mauro Frontera. Anche per lei, l’avventura sul trono arriva dopo quella da corteggiatrice. Nella sua precedente esperienza nel programma di Maria De Filippi, infatti, ha corteggiato l’allora tronista Nicolò Brigante.

