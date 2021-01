Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 gennaio: sorpresa per Gemma, Tina show!

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne e tante novità in arrivo per i telespettatori di Canale 5. Dopo aver assistito alle ultime esterne di Sophie Codegoni con Giorgio e Matteo e alle liti di Aurora e Giancarlo, oggi 21 gennaio 2021 si riparte con lei: Gemma Galgani. La dama viene chiamata al centro dello studio anche perché molte sono le cose di cui parlare.

Stando a quanto svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, va prima in onda un video della scorsa puntata a cui segue il consueto sfogo in camerino della dama. Di lei si parlerà per più di metà puntata, soprattutto per il rapporto con Maurizio. Il cavaliere non ha cambiato idea rispetto a quanto detto nel precedente incontro e conferma oggi la volontà di mettere fine alla loro storia.

UN NUOVO CAVALIERE PER GEMMA GALGANI

Gemma Galgani è ancora scossa dalla decisione presa da Maurizio a Uomini e Donne ma viene poi distratta dall’arrivo di un nuovo cavaliere che desidera conoscerla. La dama decide di tenerlo anche se con riserva. Un incontro e una chiacchierata deciderà, dunque, se la conoscenza avrà seguito. Ovviamente non mancheranno i consueti scontri con Tina Cipollari con tanto di insulti da parte dell’opinionista. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne si potrebbe tornare a parlare anche di Davide Donadei che ha portato in esterna sia Beatrice che Chiara. La prima però ha deciso di non presentarsi, mentre con la seconda il tronista ha fatto una bellissima esterna, durante la quale si sono lasciati andare a confidenze e coccole. Alla fine Davide ha chiesto di spegnere le telecamere, probabilmente per avere la possibilità di baciarla…



