Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 marzo: Armando e Diego, scontro in studio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 marzo 2022

Parte una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne, il dating show condotto nel pomeriggio di Canale 5 da Maria De Filippi. L’appuntamento è fissato alla solita ora: dalle 14.45 circa i telespettatori appassionati delle vicende sentimentali dei protagonisti del trono over e del trono classico potranno assistere alle ultime vicende già rese note dopo le registrazioni dei giorni scorsi.

Stando agli spoiler sulla puntata di oggi 21 marzo, una parentesi sarà dedicata a Pinuccia, protagonista del trono over di Uomini e Donne e che sembra essere la degna eredi di Gemma Galgani. Ma ci sarà spazio per un altro volto noto del medesimo trono, ovvero Armando Incarnato. Non mancherà infine uno spazio dedicato alla coppia formata da Ida Platano e da Alessandro Vicinanza che tuttavia vivranno un momento non semplice.

Diego e Armando: scontro in studio?

Nel corso della puntata di oggi 21 marzo di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, dovrebbe andare in onda il nuovo scontro tra la storica opinionista Tina Cipollari e la dama Pinuccia. Mentre la donna mostrerà un certo interesse per il cavaliere Mauro, quest’ultimo non sarà affatto dello stesso parere tanto da replicare con un due di picche. Non mancherà l’intervento della Cipollari che prenderà la palla al balzo per scagliarsi contro la dama, diventata dopo Gemma la sua nuova nemica. A porre fine al siparietto ci penserà Alessandro che ballerà con la dama.

Sarà poi il turno di Armando Incarnato che sarà al centro dello studio dopo essere uscito con due dame, Aneta e Alessandra. Una di loro è uscita in passato anche con Diego che interverrà nel corso della puntata facendo così scoppiare una accesa lite con Armando che occuperà buona parte della puntata. Nel corso dell’appuntamento odierno dovrebbe anche andare in onda la parentesi dedicata alla coppia formata da Ida e Alessandro, i quali avrebbero trovato un punto di incontro. Nuovi disguidi però potrebbero piangere la dama a chiudere con il cavaliere… La confusione della Platano sarà tale da farla scoppiare in lacrime fino ad ammettere di aver compreso di essere innamorata del cavaliere.











